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Превосходство РФ в артиллерии на фронте ощутимо сократилось. АР узнало подробности

Украина, Суббота 15 июня 2024 15:25
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Превосходство РФ в артиллерии на фронте ощутимо сократилось. АР узнало подробности Фото: преимущество РФ в артиллерии на фронте ощутимо сократилось с начала 2024 года (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В России ощутимо сократилось превосходство в артиллерии на фронте. В то же время ВСУ нужно в разы больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

"Нужно время, чтобы загрузить корабли, которые потом должны пересечь Атлантику. Но мы уже видим (результаты, - ред). Артиллерийское преимущество России было 7:1 в начале года, но сейчас сократилось до 5:1", - сказал первый замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк.

В частности, как пишет издание, в 110-ю бригаду, которая воевала вблизи оккупированного россиянами села Очеретино, меньше месяца назад начали поступать новые снаряды.

Как сообщил журналистам пресс-офицер бригады Иван Секач, новые поступления увеличили запасы подразделения на 75% по сравнению с прошлой зимой, когда снабжение было настолько низким, что "военные не имели другого выбора, кроме как отказаться от земли, чтобы спасти жизнь солдат".

"Но их недостаточно, чтобы сдержать продвижение России, и часто это не те большие калибры, которые больше всего нужны. Нам нужно вчетверо больше, чтобы действовать без подсчета каждого снаряда и определения приоритетов, во что попасть", - добавил Секач.

Снаряды для Украины

Напомним, в марте 2023 года министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план по совместной закупке боеприпасов. Предполагалась поставка одного миллиона боеприпасов в ВСУ. Но европейским партенерам не удалось выполнить обещанное.

На этом фоне Чехия выступила с инициативой поставить в Украину снаряды, найденные за рамками ЕС. Предполагалась поставка 800 тысяч боеприпасов. На данный момент известно, что первые партии артиллерийских боеприпасов, закупленных по инициативе Чехии, уже прибывают в Украину.

Добавим, что Норвегия подготовила новый пакет помощи для Украины на десятки миллионов евро. В него, в частности, войдут снаряды для гранатометов.

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