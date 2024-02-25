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Зеленский назвал условие продвижения на фронте: пока этого не будет, будем стоять или терять

Киев, Воскресенье 25 февраля 2024 17:56
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Зеленский назвал условие продвижения на фронте: пока этого не будет, будем стоять или терять Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Дмитрий Семенюк, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники смогут снова оттеснить российских оккупантов, когда преимущество врага в артиллерии значительно уменьшится. В ином случае придется стоять в обороне или терять территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

Он рассказал, что интенсивность применения артиллерии со стороны россиян в конце прошлого года и в начале этого была 1 к 12.

По словам Зеленского, сейчас преимущество врага уменьшилось, но все еще существенное - 1 к 7.

"Нам нужно снова прийти к тому, когда у нас были контрнаступательные действия, где мы шли 1 к 1,5, 1 к 3. Тогда мы сможем оттеснить россиян. Пока не будет такого количества, мы будем либо стоять, либо терять по 150-100 метров", - добавил президент.

Нехватка артиллерийских снарядов

Напомним, Украина испытывает дефицит артиллерийских снарядов. Это прямо влияет на ситуацию на фронте.

Недавно украинским защитникам пришлось отступить из Авдеевки. Как рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, если бы партнеры вовремя предоставили нашей стране достаточное количество снарядов, то отступать бы не пришлось.

На прошлой неделе президент Чехии Петр Павел рассказал, что его страна нашла для Украины 800 тысяч снарядов. Но для их передачи нашим защитникам нужно финансирование.

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