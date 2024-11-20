Чиновников ВСУ разоблачили на большой "переплате" за запчасти к боевым самолетам

В Украине разоблачили чиновников Вооруженных сил. На закупке запчастей в боевые самолеты они "переплатили" почти 30 млн бюджетных гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.

"Контрразведка Службы безопасности и детективы НАБУ разоблачили в коррупции двух должностных лиц Командование Сил логистики ВСУ", - сообщили в СБУ.

По материалам дела, в течение 2022-2023 годов фигуранты заключили контракты на закупку авиационных запчастей для украинских боевых самолетов, что нанесло бюджету Украины ущерб на 27,3 млн гривен.

Детали схемы

Как установило расследование, должностные лица Минобороны закупали запчасти по безосновательно высокой стоимости у подконтрольной компании-посредника. Для победы в тендере фигуранты привлекли еще несколько аффилированных коммерческих структур, в том числе с иностранной регистрацией.

Таким образом, чиновники создали видимость конкурентной борьбы, под видом которой обеспечили контракт с "нужной" компанией.

По имеющимся данным, полученную "сверхприбыль" участники сделки вывели в тень через сеть подконтрольных фирм.

Что угрожает должностным лицам ВСУ

На основании собранных доказательств обоим должностным лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Пока же решается вопрос об избрании им меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Подозреваемым грозит до 6 лет лишения свободы.