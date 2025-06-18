Украли половину средств на захоронение воинов: разоблачили чиновников горсовета Одессы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Правоохранители сообщили о подозрении организаторам и участникам сделки по ч. 4, 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за присвоение или растрату имущества в особо крупных размерах во время военного положения или организованной группой.

По заключению независимых экспертиз, участники схемы присвоили более 2,1 млн грн - почти половину средств.

Полученную "разницу" из бюджетных средств они незаконно распределяли между собой.

По материалам расследования, чиновники горсовета в сговоре с местными предпринимателями заключали договоры на установку памятников с завышенными ценами.

Служба безопасности Украины совместно со следователями Национальной полиции разоблачила масштабную схему хищения бюджетных средств, которые были выделены Одесским городским советом на организацию бесплатного захоронения погибших защитников Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ГБР разоблачило депутата одного из городских советов Кировоградской области на сделке с закупкой некачественной одежды для украинских военных.

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