Закупали некачественную одежду для ВСУ. Депутата горсовета уличили в схеме

Депутата одного из городских советов Кировоградской области, вместе с его сообщниками, разоблачили на сделке с закупкой некачественной одежды для украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

Что произошло

Организатором схем был депутат одного из городских советов, который также был владельцем и директором одного из предприятий. После того как он узнал о том, что в Херсонской области планируется ряд закупок одежды для украинских бойцов, подозреваемый решил "подзаработать".

К сделке он привлек знакомого, которого назначил директором в другом подконтрольном предприятии, и бухгалтера этой коммерческой структуры.

Фото: депутата городского совета разоблачили на закупке некачественной одежды для ВСУ (dbr.gov.ua)

"Дельцы закупали дешевую, некачественную одежду без надлежащих сертификатов о соответствии требованиям Минобороны Украины. Товар только визуально был похож на военный. Таким образом государству был нанесен ущерб на более 21 млн гривен", - пишет ГБР.

Что грозит

Депутату, его сообщнику и бухгалтеру сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, составлении, выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов в составе организованной группы.

Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба.