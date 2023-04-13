Размечтались о разблокировке зарубежных активов. Как РФ хочет использовать "зерновую сделку"

МИД России вновь обвиняет ООН в игнорировании ее требований. При этом Москва опубликовала "пять системных проблем" черноморского соглашения и угрожает не продлевать сделку после 18 мая.

Россия требует снять часть западных санкций, в частности:

переподключить "Россельхозбанк" к SWIFT;

возобновить экспорт своей сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;

отменить ограничения на страхование и запрет на доступ в порты;

восстановить работу аммиакопровода "Тольятти-Одесса";

разблокировать зарубежные активы и счета российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Напомним, 18 марта Украина заявила, что действие "зерновой сделки" продлили еще на 120 дней.

Однако в России заявили, что якобы давали согласие на продление соглашения всего на 60 дней. Позже Москва показала перечень требований по "зерновой сделке" и угрожала выходом.

На этой неделе в Мининфраструктуры Украины заявили, что Россия блокирует "зерновой коридор", а ситуация дошла до критической стадии. Проверки судов у побережья Стамбула приостановили, но после очередных переговор 12 апреля инспекции возобновили.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.