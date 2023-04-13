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Розмріялися про розблокування закордонних активів. Як РФ хоче використати "зернову угоду"

Фото: Росія знову висунула вимоги щодо "зернової угоди" (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

Росія хоче використати "зернову угоду" у своїх інтересах і висунула чергові вимоги. Москва хоче розблокувати свої закордонні активи

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Міністерства закордонних справ РФ.

МЗС Росії знову звинувачує ООН у ігноруванні її вимог. При цьому Москва опублікувала "п'ять системних проблем" чорноморської угоди та погрожує не продовжувати угоду після 18 травня.

Росія вимагає зняти частину західних санкцій, зокрема:

  • перепідключити "Россельхозбанк" до SWIFT;
  • відновити експорт своєї сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування;
  • скасувати обмеження на страхування та заборону на доступ до портів;
  • відновити роботу аміакопроводу "Тольятті-Одеса";
  • розблокувати закордонні активи та рахунки російських компаній, пов'язаних з виробництвом та транспортуванням продовольства та добрив.

Нагадаємо, 18 березня Україна заявила, що дію "зернової угоди" продовжили ще на 120 днів.

Однак у Росії заявили, що нібито давали згоду на продовження угоди лише на 60 днів. Пізніше Москва показала перелік вимог щодо "зернової угоди" та погрожувала виходом.

Цього тижня у Мінінфраструктури України заявили, що Росія блокує "зерновий коридор", а ситуація дійшла до критичної стадії. Перевірки суден біля узбережжя Стамбула призупинили, але після чергових переговорів 12 квітня інспекцію відновили.

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