ua ru
Пн, 20 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия снова угрожает выйти из "зерновой сделки" и выдвигает свои требования

Новина українською →
Москва, Понедельник 20 марта 2023 13:51
Россия снова угрожает выйти из "зерновой сделки" и выдвигает свои требования Фото: Россия грозится выйти из "зернового соглашения" (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Россия снова выдвигает свои требования по "зерновому соглашению" для экспорта украинского продовольствия по Черному морю. Москва угрожает прекратить свое участие.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Российский МИД заявляет, что Россия изначально требовала продлить "зерновое соглашение" на 60 дней, то есть до 18 мая. РФ утверждает, что ни одна из сторон (Украина, Турция и ООН) не отрицала этого.

"Формальных возражений не было. Таким образом договоренность продолжает действовать в течение следующих двух месяцев", - заявляют россияне.

При этом МИД России снова требует выполнить условия Москвы и угрожает выйти из соглашения.

"Без продвижения выполнения российской части соглашения участие России в нем будет приостановлено", - говорится в сообщении.

Напомним, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что "зерновое соглашение" продлили на 120 дней.

При этом Россия заявляет, что якобы давала согласие на продление соглашения всего на 60 дней.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация зерновой коридор МИД Украины
NEWS
Энергетика и не только: Наев назвал потенциальные цели российских обстрелов
Энергетика и не только: Наев назвал потенциальные цели российских обстрелов
DAILY
Сергей Наев: Россия хочет захватить новые территории для создания буферных зон
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Наев: Россия хочет захватить новые территории для создания буферных зон