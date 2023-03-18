Зерновую сделку продлили еще на 120 дней, - Кубраков
Украина достигла договоренностей с Турцией и ООН о продлении зерновой сделки на 120 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова в Facebook.
"Благодарен Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану, а также всем странам-партнерам за совместные усилия для продления действия документа (зерновой сделки - ред.) еще на 4 месяца", - заявил министр.
По его словам, такое продление означает, что Украина будет и дальше экспортировать агропродукцию через три морских порта.
Кубраков отметил, что с 1 августа 2022 года уже 25 миллионов тонн агропродукции было отправлено на нужды мира.
"Вместе с тем, главным вызовом является ускорение инспекционных проверок в Турции. Это позволит миру получить еще больше украинской агропродукции. Также продолжаем работу по присоединению к зерновой инициативе портов Николаевской области и расширению номенклатуры грузов", - добавил чиновник.
Напомним, ранее стало известно, что 13 марта в Женеве начались переговоры России, Турции и ООН по продлению зерновой сделки.
После этого в МИД РФ заявили о готовности продлить соглашение, но только на 60 дней. Видимо, позиция страны-агрессора была пересмотрена.
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