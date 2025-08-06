Разговор Зеленского с Трампом и новая угроза от "Шахедов": новости за 5 августа

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом США Дональдом Трампом. Тем временем украинцев предупредили о новой угрозе от "Шахедов".

Более детально о том, что произошло во вторник, 5 августа, - в материале РБК-Украина .

Зеленский созвонился с Трампом и обсудил "мегасделку" по украинским дронам

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом США Дональдом Трампом. Одной из тем стала сделка по украинским дронам.

"Проект соглашения по дронам уже подготовлен украинской стороной, мы готовы его детально обсудить и заключить. Одна из самых сильных сделок может быть", - рассказал глава украинского государства.

Украинцев предупредили о новой угрозе от "Шахедов": о чем речь

Россияне начали устанавливать на свои "Шахеды" кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3. Это представляет прямую угрозу для гражданских.

В Нацполиции рассказали, что в Сумской области у сбитого вражеского дрона такие кассеты с минами обнаружили под крыльями.

ЕС готовит санкции против Китая за военную помощь России, - Politico

ЕС обеспокоен растущей ролью Китая в поддержке российской войны против Украины. В Брюсселе готовят меры воздействия, пишет Politico.

Как сообщил изданию дипломат ЕС, Евросоюз может ввести санкции против Китая за участие в обходе антироссийских санкций.

Трамп объяснил, как вынудить Путина перестать убивать украинцев

Российский диктатор Владимир Путин захочет остановить убийства, если цены на нефть упадут. Сейчас экономика РФ в плохом состоянии, заявил президент США Дональд Трамп.

"У него (Путина - ред.) не будет выбора, потому что его экономика в плачевном состоянии", - подчеркнул Трамп.

Кремль рассматривает перемирие с Украиной в воздухе как уступку Трампу, - Bloomberg

Российские власти рассматривают возможность перемирия с Украиной в воздухе. На такой шаг Москва может пойти, чтобы избежать вторичных тарифов и санкций от США, пишет Bloomberg.

Как рассказали изданию неназванные источники, визит спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Россию на этой неделе - это последняя возможность для Москвы достичь сделки с Трампом, даже если шансы на успех невелики.