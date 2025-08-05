ЕС готовит санкции против Китая за военную помощь России, - Politico

ЕС обеспокоен растущей ролью Китая в поддержке российской войны против Украины. В Брюсселе готовят меры воздействия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

ЕС реагирует на поставки китайских дронов

Как сообщил изданию дипломат ЕС, Евросоюз может ввести санкции против Китая за участие в обходе антироссийских санкций.

Поводом стала публикация Reuters в июле, где говорилось, что китайские двигатели для дронов тайно поставлялись на Россию через подставные фирмы. Они декларировались как "промышленные холодильные установки", чтобы обойти западные ограничения.

Роль Китая вызывает обеспокоенность

Как сообщил дипломат, Евросоюз знал о передаче дронов Пекином еще до появления публикаций. После августа ЕС намерен продвигать санкции, отметил он.

"Этот отчет точный, и он показывает, что Китай усиливает свое участие - и количественно, и качественно", - подчеркнул дипломат. По его словам, без поддержки Китая война против Украины выглядела бы совершенно иначе.

Брюссель требует не только диалога

ЕС уже обратился к Китаю с вопросами по этим поставкам, но Пекин либо отрицает причастность, либо игнорирует запросы. "Мы хотим диалога, но и действий", - добавил дипломат.

В Брюсселе считают, что у блока есть серьезные экономические рычаги давления на Китай. Введение санкций может стать следующим шагом.

Контекст: Китайские компании в Европе

На фоне возможного усиления санкций китайские компании продолжают выходить на европейский рынок. Так, Baidu и американская компания Lyft объявили о запуске беспилотных авто китайского производства в Германии и Великобритании в 2026 году.

Ранее аналогичные планы представляли Uber и Momenta. Несмотря на жесткие тарифы ЕС, китайские электромобили остаются самыми дешевыми на рынке.