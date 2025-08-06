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Розмова Зеленського з Трампом і нова загроза від "Шахедів": новини за 5 серпня

Середа 06 серпня 2025 06:30
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Розмова Зеленського з Трампом і нова загроза від "Шахедів": новини за 5 серпня Колаж РБК-Україна
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом США Дональдом Трампом. Тим часом українців попередили про нову загрозу від "Шахедів".

Більш детально про те, що сталося у вівторок, 5 серпня, - в матеріалі РБК-Україна.

Зеленський зідзвонився з Трампом і обговорив "мегаугоду" щодо українських дронів

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом США Дональдом Трампом. Однією з тем стала угода щодо українських дронів.

"Проєкт угоди щодо дронів уже підготовлений українською стороною, ми готові його детально обговорити й укласти. Одна з найсильніших угод може бути", - розповів глава української держави.

Українців попередили про нову загрозу від "Шахедів": про що йдеться

Росіяни почали встановлювати на свої "Шахеди" касети з протитанковими мінами ПТМ-3. Це становить пряму загрозу для цивільних.

У Нацполіції розповіли, що в Сумській області у збитого ворожого дрона такі касети з мінами виявили під крилами.

ЄС готує санкції проти Китаю за військову допомогу Росії, - Politico

ЄС стурбований зростаючою роллю Китаю в підтримці російської війни проти України. У Брюсселі готують заходи впливу, пише Politico.

Як повідомив виданню дипломат ЄС, Євросоюз може ввести санкції проти Китаю за участь в обході антиросійських санкцій.

Трамп пояснив, як змусити Путіна перестати вбивати українців

Російський диктатор Володимир Путін захоче зупинити вбивства, якщо ціни на нафту впадуть. Зараз економіка РФ у поганому стані, заявив президент США Дональд Трамп.

"У нього (Путіна - ред.) не буде вибору, тому що його економіка в жалюгідному стані", - підкреслив Трамп.

Кремль розглядає перемир'я з Україною в повітрі як поступку Трампу, - Bloomberg

Російська влада розглядає можливість перемир'я з Україною в повітрі. На такий крок Москва може піти, щоб уникнути вторинних тарифів і санкцій від США, пише Bloomberg.

Як розповіли виданню неназвані джерела, візит спецпредставника президента США Стіва Віткоффа до Росії цього тижня - це остання можливість для Москви досягти угоди з Трампом, навіть якщо шанси на успіх невеликі.

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