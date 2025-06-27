Разговор Трампа и Зеленского на саммите НАТО: Ермак раскрыл детали

Президент США Дональд Трамп во время последней встречи с президентом Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Гааге выразил заинтересованность в достижениях украинского оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, которые он сказал во время "Форума власти и бизнеса: от диалога и партнерства".