ua en ru
Пт, 27 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Разговор Трампа и Зеленского на саммите НАТО: Ермак раскрыл детали

Пятница 27 июня 2025 16:58
UA EN RU
Разговор Трампа и Зеленского на саммите НАТО: Ермак раскрыл детали Фото: руководитель ОП Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Сидоров

Президент США Дональд Трамп во время последней встречи с президентом Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Гааге выразил заинтересованность в достижениях украинского оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, которые он сказал во время "Форума власти и бизнеса: от диалога и партнерства".

"Во время последней встречи, которая, между прочим, была очень хорошей, между президентом Зеленским и президентом Трампом очень много времени президент Трамп уделил именно обсуждению достижений Украины по производству оружия. Он задавал много вопросов и было видно, что ему это очень интересно и точно демонстрирует то, что США заинтересованы в сотрудничестве с Украиной", - сказал Ермак.

Он добавил, что на сегодня Украина стала лидером по производству дронов.

Напомним, саммит НАТО состоялся в Гааге (Нидерланды) 24-25 июня. Во время саммита страны-члены договорились увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП.
25 июня состоялась встреча Зеленского и Трампа.

По словам президента Украины, она охватила все действительно значимые вопросы, также лидеры говори о том, как достичь прекращения огня и настоящего мира.

О результатах саммита читайте в материале РБК-Украина "Задобрили Трампа? Как прошел саммит НАТО и что получила Украина".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский НАТО Дональд Трамп Андрей Ермак
Новости
"Антишахедное" решение есть: Умеров заинтриговал секретными разработками против дронов
"Антишахедное" решение есть: Умеров заинтриговал секретными разработками против дронов
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу