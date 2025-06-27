Розмова Трампа і Зеленського на саміті НАТО: Єрмак розкрив деталі
Президент США Дональд Трамп під час останньої зустрічі із президентом Володимиром Зеленським на саміті НАТО в Гаазі висловив зацікавленість в досягненнях українського оборонно-промислового комплексу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Офісу президента України Андрія Єрмака, які він сказав під час "Форуму влади та бізнесу: від діалогу та партнерства".
"Під час останньої зустрічі, яка, між іншим, була дуже доброю, між президентом Зеленським та президентом Трампом дуже багато часу президент Трамп приділив саме обговоренню досягнень України щодо виробництва зброї. Він ставив багато питань і було видно, що йому це дуже цікаво і точно демонструє те, що США зацікавлені у співробітництві з Україною", - сказав Єрмак.
Він додав, що на сьогодні Україна стала лідером із виробництва дронів.
Нагадаємо, саміт НАТО відбувся в Гаазі (Нідерланди) 24-25 червня. Під час саміту країни-члени домовилися збільшити витрати на оборону до 5% від ВВП.
25 червня відбулася зустріч Зеленського і Трампа.
За словами президента України, вона охопила всі дійсно значимі питання, також лідери говори про те, як досягнути припинення вогню та справжнього миру.
Про результати саміту читайте у матеріалі РБК-Україна "Задобрили Трампа? Як пройшов саміт НАТО і що отримала Україна".
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