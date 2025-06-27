Розмова Трампа і Зеленського на саміті НАТО: Єрмак розкрив деталі

Президент США Дональд Трамп під час останньої зустрічі із президентом Володимиром Зеленським на саміті НАТО в Гаазі висловив зацікавленість в досягненнях українського оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Офісу президента України Андрія Єрмака, які він сказав під час "Форуму влади та бізнесу: від діалогу та партнерства".