Разминирование Херсонщины продолжается: какую территорию очистили от взрывчатки
На правобережье Херсонской области саперы разминировали еще 1030 гектаров территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Херсонской ОВА в Facebook.
"Еще более тысячи гектаров правобережья Херсонщины очищено от российской взрывчатки", - отмечается в сообщении ОВА.
Всего было обнаружено 1481 взрывоопасных предметов.
В течение недели саперы работали над обследованием территорий, полей, водоемов, объектов и лесополос.
В целом уже разминировано 71,1% территории правобережья Херсонской области.
Разминирование Херсонщины началось в марте 2023 года, перед началом посевной кампании. Тогда в регион прибыли 500 взрывотехников из частных фирм международных партнеров.
Онлайн-сертификация саперов
Как ранее сообщало РБК-Украина, начала действовать онлайн-сертификация операторов противоминной деятельности. Почти все этапы можно пройти дистанционно через приложение "Дія".
Сейчас в Украине, по информации правительства, зарегистрированы 125 операторов, из которых только 8 - иностранные.
На полное разминирование территории Украины традиционными методами может потребоваться сотня лет. Однако инновационные технологии помогут значительно ускорить этот процесс, считают в ООН.
Тем временем Европейский Союз запустил новую гуманитарную программу по разминированию территории Украины, предоставив финансирование в размере 2 млн евро.