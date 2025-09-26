Разминирование Херсонщины продолжается: какую территорию очистили от взрывчатки

На правобережье Херсонской области саперы разминировали еще 1030 гектаров территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Херсонской ОВА в Facebook.

Разминирование Херсонщины началось в марте 2023 года, перед началом посевной кампании. Тогда в регион прибыли 500 взрывотехников из частных фирм международных партнеров.

В целом уже разминировано 71,1% территории правобережья Херсонской области.

В течение недели саперы работали над обследованием территорий, полей, водоемов, объектов и лесополос.

Всего было обнаружено 1481 взрывоопасных предметов.

"Еще более тысячи гектаров правобережья Херсонщины очищено от российской взрывчатки", - отмечается в сообщении ОВА.

Онлайн-сертификация саперов

Как ранее сообщало РБК-Украина, начала действовать онлайн-сертификация операторов противоминной деятельности. Почти все этапы можно пройти дистанционно через приложение "Дія".

Сейчас в Украине, по информации правительства, зарегистрированы 125 операторов, из которых только 8 - иностранные.

На полное разминирование территории Украины традиционными методами может потребоваться сотня лет. Однако инновационные технологии помогут значительно ускорить этот процесс, считают в ООН.

Тем временем Европейский Союз запустил новую гуманитарную программу по разминированию территории Украины, предоставив финансирование в размере 2 млн евро.