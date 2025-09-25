Онлайн-сертификация саперов: Свириденко озвучила особенности
В Украине начала действовать онлайн-сертификация операторов противоминной деятельности. Почти все этапы можно пройти дистанционно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.
Онлайн-сертификация операторов противоминной деятельности будет доступна в приложении "Дія".
"Отныне почти все этапы можно пройти дистанционно: от подачи заявки на сертификацию до апелляции. Единственное, что останется офлайн, - это выездная проверка на месте", - отмечается в заметке главы правительства.
Для операторов и органов сертификации предусмотрены отдельные кабинеты, что позволит им быстро обмениваться документами и комментариями.
Каждый этап имеет четкие сроки, а минимальное время сертификации составит от одного месяца.
Сейчас в Украине, по информации Юлии Свириденко, зарегистрированы 125 операторов, из которых только 8 - иностранные.
"Украина сегодня - одна из самых заминированных стран мира. Чем быстрее работают операторы, тем быстрее мы возвращаем безопасность в прифронтовые регионы, где люди ежедневно рискуют жизнью из-за российских мин", - отмечает глава Кабмина.
Разминирование украинских территорий
Как сообщало ранее РБК-Украина, Италия рассматривает возможность направить в Украину группу саперов для разминирования деоккупированных территорий и акватории морей.
При этом решение о направлении специалистов по разминированию станет возможным только после установления перемирия. Такое предложение было озвучено еще при предыдущем правительстве Марио Драги.
Европейский Союз запустил новую гуманитарную программу по разминированию территории Украины, предоставив финансирование в размере 2 млн евро.
На полное разминирование территории Украины традиционными методами может потребоваться сотня лет. Однако инновационные технологии помогут значительно ускорить этот процесс, считают в ООН.