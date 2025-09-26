ua en ru
Розмінування Херсонщини триває: яку територію очистили від вибухівки

Херсонська область, П'ятниця 26 вересня 2025 05:26
Розмінування Херсонщини триває: яку територію очистили від вибухівки Фото: розмінування територій триває на Херсонщині (Facebook DSNSKharkiv)
Автор: Марина Балабан

На правобережжі Херсонської області сапери розмінували ще 1030 гектарів території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Херсонської ОВА у Facebook.

"Ще понад тисячу гектарів правобережжя Херсонщини очищено від російської вибухівки", - зазначається у дописі ОВА.

Усього було виявлено 1481 вибухонебезпечних предметів.

Упродовж тижня сапери працювали над обстеженням територій, полів, водойм, обʼєктів та лісосмуг.

Розмінування Херсонщини триває: яку територію очистили від вибухівки

Загалом уже розміновано 71,1% території правобережжя Херсонської області.

Розмінування Херсонщини розпочалось у березні 2023 року, перед початком посівної кампанії. Тоді до регіону прибули 500 вибухотехніків з приватних фірм міжнародних партнерів.

Онлайн-сертифікація саперів

Як раніше повідомляло РБК-Україна, почала діяти онлайн-сертифікація операторів протимінної діяльності. Майже всі етапи можна пройти дистанційно через застосунок "Дія".

Зараз в Україні, за інформацією уряду, зареєстровані 125 операторів, з яких лише 8 - іноземні.

На повне розмінування території України традиційними методами може знадобитися сотня років. Однак інноваційні технології допоможуть значно прискорити цей процес, вважають в ООН.

Тим часом Європейський Союз запустив нову гуманітарну програму з розмінування території України, надавши фінансування в розмірі 2 млн євро.

