Розлютив лідерів ЄС. Орбана очікує "блокада" через рішення щодо України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може зіткнутись з тиском з боку лідерів ЄС після його рішення блокувати кредит в розмірі 90 млрд євро для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Зазначається, що блокада Угорщиною кредиту в розмірі 90 млрд євро в останню хвилину розлютила інших лідерів ЄС, оскільки Орбан погодився на угоду про фінансування минулого грудня за умови, що Будапешт не буде зобов'язаний брати в ній участь.

Угорщина, Словаччина та Чехія раніше пообіцяли, що не блокуватимуть рішення 24 держав-членів ЄС про отримання кредиту.

Дипломати ЄС наполягали на тому, що немає альтернативи тому, на що Угорщина вже погодилася.

"Угода є угода. Тож ні плану Б, ні плану С, ні плану D. Це (кредит у розмірі 90 млрд євро – ред.) – це те, що має статися", - сказав високопоставлений дипломат ЄС.

Другий високопоставлений дипломат зазначив, що ЄС не може говорити про план Б. За словами джерела, критика угорського уряду стає дедалі більш відкритою.

Посадовець ЄС сказав, що Кошта, який головуватиме на саміті ЄС, провів довгу телефонну розмову з Орбаном у вівторок вранці.

"Послання було дуже чітким: "Я очікую від вас, що ви поважатимете зобов'язання, які ви взяли на себе в Європейській Раді, і що це рішення щодо позики в розмірі 90 млрд євро буде виконано", - сказав чиновник, передаючи слова Кошти.

Хоча деякі дипломати висловили скептицизм щодо того, що Орбан відступить до виборів, у витоку проекту комюніке після саміту йдеться, що лідери ЄС з нетерпінням чекають "першого траншу до початку квітня".