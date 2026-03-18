"Кавалерия" от Трампа: Вэнс едет к Орбану накануне выборов в Венгрии
Вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует в ближайшие дни посетить Венгрию, чтобы поддержать пророссийского и протрамповского премьер-министра Виктора Орбана перед выборами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Читайте также: Венгрия против Украины: Орбан обвинил Киев во вмешательстве в выборы
Поездка Венса организована для публичной поддержки Орбана, которому в следующем месяце придется столкнуться с самыми сложными выборами с момента прихода к власти в 2010 году. Опросы показывают, что партия премьера "Фидес" пока отстает от оппозиционной силы "Тиса", которую возглавляет Петер Мадьяр.
Планы высшего руководства США могут измениться из-за обострения военного конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном. Но если визит состоится, то Вэнс станет уже вторым высокопоставленным чиновником США, который посетит Будапешт в последнее время.
В феврале 2025 года Венгрию посещал государственный секретарь Марко Рубио. Тогда Рубио заявил, что лидерство Орбана, мол, имеет "решающее значение" для интересов США, и намекнул на готовность Вашингтона предоставить Венгрии финансовую помощь в случае победы "Фидес".
Президент США Дональд Трамп также неоднократно называл Орбана "сильным лидером" и образцом консерватизма. Сторонники Трампа считают политику венгерского премьера примером для подражания, особенно в вопросах иммиграции и защиты традиционных ценностей.
Выборы в Венгрии: последние новости
Отметим, что впервые за много лет Орбан стоит перед реальной перспективой потерять власть. Однако рейтинги не отражают реальной картины - преимущество оппозиционной "Тисы" видно на уровне страны, но выборы решаются в одномандатных округах, где "Фидес" имеет глубоко укоренившиеся сети влияния в селах и малых городах.
При этом Орбан активно использует на выборах тематику Украины. Фактически, он "лепит" из Украины "врага Венгрии". Дошло до того, что 11 марта Орбан опубликовал видео, где утверждал, что его дети и внуки якобы получают угрозы со стороны украинцев.
Больше о выборах читайте в материале РБК-Украина: "Спецназ, ГРУ и компромат. Как Орбан цепляется за власть за месяц до выборов в Венгрии".