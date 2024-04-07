Украинцы могут подать заявление на развод онлайн: алгоритм действий

Развод в Украине можно через ЗАГС или суд, однако заявление на развод можно подать онлайн.

Заявление на развод можно подать онлайн на сайте электронного суда. Для этого:

зайдите на сайт Электронный суд (государственная система электронной идентификации);

зарегистрируйтесь по электронной почте и заходите каждый по электронно-цифровой подписи (ЭЦП) или через "Дію";

подайте заявление и загрузите документы;

оплатите на сайте судебный сбор.

Если заявление было подано успешно, то через "Электронный суд" можно будет отслеживать, как продвигается дело - решение суда, письма, даты заседаний будут появляться на сайте, а уведомления о них вы будете получать по электронной почте.

Однако отметим, что участие в судебных заседаниях и получение решения суда могут осуществляться только в автономном режиме.