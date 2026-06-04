Развод онлайн в "Дії": стало известно, когда и для кого заработает услуга

Развестись онлайн в приложении "Дія" можно будет ориентировочно уже в конце лета. Сейчас готовится запуск бета-тестирования.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль.
"Наша команда готовится запустить бета-тестирование онлайн-развода в конце июня - начале июля. Это довольно кропотливый процесс, ведь необходимо, кроме технической реализации, кропотливая работа с Министерством юстиции, с ГРАГСами. Но процесс идет, мы уже выходим на финишную прямую", - сказала Коваль.
По ее словам, обычно после бета-тестирования в течение 1-2 месяцев идет запуск услуги.
"Поэтому по состоянию на сейчас мы ориентируемся на конец лета", - добавила заместитель министра.
Что касается самого формата онлайн-развода, она напомнила, что все будет происходить в приложении "Дія" с участием двух партнеров, по взаимному согласию.
В то же время Коваль отметила, что возможность развестись будет только у тех пар, у которых нет общих несовершеннолетних детей. Решение принимает отдел ЗАГС - обычно это до 30 дней.
Дата развода появится в "Дії" сразу после подачи заявления. Заявление можно отозвать до момента, когда ЗАГС примет решение, прямо в приложении.
Напомним, в приложении "Дія" готовят новую услугу для тех, кто потерял связь с работодателем и не может разорвать трудовые отношения. На днях стартовало бета-тестирование услуги.
Также в "Дії" появились новые услуги для родителей и детей. Теперь можно онлайн оформить налоговый номер для ребенка и получить электронную карточку налогоплательщика.
Кроме того, украинцы теперь могут подать декларацию об имущественном состоянии и доходах или оформить налоговую скидку через приложение "Дія". Новую услугу запустили для упрощения процесса подачи документов без лишней бюрократии.