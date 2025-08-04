Хищения на дронах и РЭБ: нардепу Кузнецову избрали меру пресечения

Хищения на дронах и РЭБ

Напомним, на днях НАБУ и САП заявили о разоблачении сделки на закупке беспилотников и средств РЭБ.

По данным следствия, фигуранты заключали госконтракты с поставщиками по заведомо завышенным ценам - до 30% от суммы контракта возвращалось дельцам.

По данным источников РБК-Украина, в деле также фигурирует экс-глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. 2 августа Кабмин срочно согласовал его увольнение. Подробнее о Гайдае - в материале РБК-Украина.

Кроме того, к делу также причастен действующий народный депутат от "Слуги народа" Алексей Кузнецов из Луганской области. Членство Кузнецова во фракции "Слуга народа" приостановили на время расследования.