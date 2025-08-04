Розкрадання на дронах та РЕБ: нардепу Кузнєцову обрали запобіжний захід

Розкрадання на дронах та РЕБ

Нагадаємо, днями НАБУ та САП заявили про викриття оборудки на закупівлі безпілотників і засобів РЕБ.

За даними слідства, фігуранти укладали держконтракти з постачальниками за свідомо завищеними цінами - до 30% від суми контракту поверталося ділкам.

За даними джерел РБК-Україна, у справі також фігурує ексочільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. 2 серпня Кабмін терміново погодив його звільнення. Детальніше про Гайдая - у матеріалі РБК-Україна.

Крім того, до справи також причетний чинний народний депутат від "Слуги народу" Олексій Кузнєцов з Луганської області. Членство Кузнєцова у фракції "Слуга народу" призупинили на час розслідування.