Членство нардепа Кузнецова во фракции "Слуга народа" приостановлено, - Арахамия

Членство народного депутата Украины Алексея Кузнецова во фракции "Слуга народа" приостановлено на время расследования о коррупции.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Отметим, что накануне НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему по закупке дронов и средств РЭБ, к которой причастен Кузнецов. "На время расследования членство народного депутата Алексея Кузнецова во фракции будет приостановлено. Ожидаем судебного рассмотрения этого дела в соответствующие сроки. Виновные в коррупционных преступлениях должны понести справедливое наказание независимо от статусов и должностей", - сообщил Арахамия. Он подчеркнул, что фракция полностью поддерживает эффективные действия НАБУ и САП по противодействию коррупции.