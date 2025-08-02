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Членство нардепа Кузнецова во фракции "Слуга народа" приостановлено, - Арахамия

Суббота 02 августа 2025 18:30
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Членство нардепа Кузнецова во фракции "Слуга народа" приостановлено, - Арахамия Фото: народный депутат Украины Алексей Кузнецов (facebook.com/Olexiy.Kuznetsov)
Автор: Эдуард Ткач

Членство народного депутата Украины Алексея Кузнецова во фракции "Слуга народа" приостановлено на время расследования о коррупции.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Отметим, что накануне НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему по закупке дронов и средств РЭБ, к которой причастен Кузнецов.

"На время расследования членство народного депутата Алексея Кузнецова во фракции будет приостановлено. Ожидаем судебного рассмотрения этого дела в соответствующие сроки. Виновные в коррупционных преступлениях должны понести справедливое наказание независимо от статусов и должностей", - сообщил Арахамия.

Он подчеркнул, что фракция полностью поддерживает эффективные действия НАБУ и САП по противодействию коррупции.

Что предшествовало

Напомним, сегодня НАБУ и САП сообщили, что разоблачили масштабную коррупцию при закупке беспилотников и средств РЭБ. В частности, контракты заключались по заведомо завышенным ценам.

"Суть схемы сводилась к заключению государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам - до 30% от суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды", - сообщили в САП.

Также там уточнили, что на взятке были разоблачены действующий народный депутат Украины, руководители районной и городской военных гражданских администраций, а также военнослужащие Нацгвардии.

По данным источников РБК-Украина, речь шла о нардепе Алексее Кузнецове, и пост главы фракции СН фактически это подтверждает.

Также в САП сообщили, что по этому делу задержаны 4 человека.

Кстати, относительно главы ОГА, Специализированная антикоррупционная прокуратура уточнила меньше часа назад, что речь идет о бывшем главе Луганской ОГА. Судя по всему, САП говорит о Сергее Гайдае.

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Давид Арахамия Коррупция Война в Украине
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