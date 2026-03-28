Разгром под Александровкой: морпехи 37-й бригады отбили самую масштабную атаку с начала года

Силы обороны отбили самый масштабный штурм оккупантов на Александровском направлении с начала года. Ситуация полностью стабилизирована, враг понес значительные потери в технике и живой силе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал 37-й отдельной бригады морской пехоты.

Также были уничтожены и поражены единица танковой техники, два квадроцикла и два мотоцикла захватчиков.

"Только за первую половину текущих суток потери личного состава и техники противника превысили суммарные показатели предыдущих трех суток ведения боевых действий", - уточнили в подразделении.

В частности, безвозвратные потери личного состава составили 27 человек, еще один оккупант получил ранения.

"Благодаря слаженным действиям наших подразделений, по состоянию на 14:00 ситуация полностью стабилизирована, попытки штурмовых действий противника остановлены", - отметили в бригаде.

По словам военных, это была самая мощная атака на данном отрезке фронта за последние месяцы.

Утром 28 марта 2026 года противник предпринял попытку масштабного наступления в операционной полосе бригады. Для штурма россияне привлекли тяжелую бронированную технику и значительное количество пехоты.

Ситуация на Александровском направлении

Напомним, Александровское направление остается зоной интенсивных боевых действий. Ранее Силы обороны перешли здесь в контратаку, чтобы остановить продвижение захватчиков в сторону Днепропетровской области.

Во время успешных действий на этом участке фронта украинским войскам удалось освободить 9 населенных пунктов, а еще три были полностью зачищены от оккупантов. При этом враг понес масштабные потери, которые исчисляются тысячами военных.

Также сообщалось, что в течение 17-20 марта РФ пыталась реализовать масштабный план наступления, проведя более 600 штурмов за четыре дня. Однако, как отмечал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, эти попытки закончились для россиян катастрофическими потерями.