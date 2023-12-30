Без рассмотрения Конгрессом. Госдеп США одобрил продажу артиллерийских снарядов для Израиля

Государственный секретарь США Энтони Блинкен одобрил продажу для Израиля 155-мм артиллерийских снарядов и оборудования без рассмотрения Конгрессом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В Пентагоне отметили, что артиллерийских снарядов. Это позволило провести соглашение без согласования Конгресса.
Отмечается, что
Это уже второй случай в этом месяце, когда
Соединенные Штаты Америки с начала войны между Израилем и ХАМАС поддерживают израильскую сторону. В частности, они направили несколько авианосцев и тысячи солдат к берегам Израиля в Средиземном море, чтобы не допустить вмешательства в конфликт других стран или группировок.
Также США ранее подтвердили отправку в Израиль двух систем "Железный купол", которые необходимы стране для защиты от ракетных ударов боевиков ХАМАС.
9 декабря США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН о гуманитарном прекращении огня в Секторе Газа, поскольку считают, что это принесет только пользу палестинским боевикам ХАМАС.
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