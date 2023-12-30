Без рассмотрения Конгрессом. Госдеп США одобрил продажу артиллерийских снарядов для Израиля

В Пентагоне отметили, что артиллерийских снарядов. Это позволило провести соглашение без согласования Конгресса.

Отмечается, что

Это уже второй случай в этом месяце, когда

Помощь Израилю от США

Соединенные Штаты Америки с начала войны между Израилем и ХАМАС поддерживают израильскую сторону. В частности, они направили несколько авианосцев и тысячи солдат к берегам Израиля в Средиземном море, чтобы не допустить вмешательства в конфликт других стран или группировок.

Также США ранее подтвердили отправку в Израиль двух систем "Железный купол", которые необходимы стране для защиты от ракетных ударов боевиков ХАМАС.

9 декабря США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН о гуманитарном прекращении огня в Секторе Газа, поскольку считают, что это принесет только пользу палестинским боевикам ХАМАС.