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Без розгляду Конгресом. Держдеп США схвалив продаж артилерійських снарядів Ізраїлю

Фото: державний секретар США Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Державний секретар США Ентоні Блінкен схвалив продаж Ізраїлю 155-мм артилерійських снарядів і відповідного обладнання без розгляду Конгресом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У Пентагоні зазначили, що артилерійських снарядів. Це дозволило провести угоду без погодження Конгресом.

Зазначається, що 

Варто зазначити, що це вже другий випадок у цьому місяці, коли 

Допомога Ізраїлю від США

Сполучені Штати Америки від початку війни між Ізраїлем і ХАМАС підтримують ізраїльську сторону. Зокрема, вони направили кілька своїх авіаносців та тисячі солдатів до берегів Ізраїлю у Середземному морі, щоб не допустити втручання у конфлікт інших країн чи угруповань.

Також США раніше підтвердили відправку до Ізраїлю двох систем "Залізний купол", які необхідні країні для захисту від ракетних ударів бойовиків ХАМАС.

9 грудня США наклали вето на резолюцію Радбезу ООН про гуманітарне припинення вогню в Секторі Газа, оскільки вважають, що це принесе лише користь палестинським бойовикам ХАМАС.

 

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