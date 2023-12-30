Без розгляду Конгресом. Держдеп США схвалив продаж артилерійських снарядів Ізраїлю

Державний секретар США Ентоні Блінкен схвалив продаж Ізраїлю 155-мм артилерійських снарядів і відповідного обладнання без розгляду Конгресом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У Пентагоні зазначили, що артилерійських снарядів. Це дозволило провести угоду без погодження Конгресом.
Зазначається, що
Варто зазначити, що це вже другий випадок у цьому місяці, коли
Сполучені Штати Америки від початку війни між Ізраїлем і ХАМАС підтримують ізраїльську сторону. Зокрема, вони направили кілька своїх авіаносців та тисячі солдатів до берегів Ізраїлю у Середземному морі, щоб не допустити втручання у конфлікт інших країн чи угруповань.
Також США раніше підтвердили відправку до Ізраїлю двох систем "Залізний купол", які необхідні країні для захисту від ракетних ударів бойовиків ХАМАС.
9 грудня США наклали вето на резолюцію Радбезу ООН про гуманітарне припинення вогню в Секторі Газа, оскільки вважають, що це принесе лише користь палестинським бойовикам ХАМАС.
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