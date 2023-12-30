Без розгляду Конгресом. Держдеп США схвалив продаж артилерійських снарядів Ізраїлю

У Пентагоні зазначили, що артилерійських снарядів. Це дозволило провести угоду без погодження Конгресом.

Зазначається, що

Варто зазначити, що це вже другий випадок у цьому місяці, коли

Допомога Ізраїлю від США

Сполучені Штати Америки від початку війни між Ізраїлем і ХАМАС підтримують ізраїльську сторону. Зокрема, вони направили кілька своїх авіаносців та тисячі солдатів до берегів Ізраїлю у Середземному морі, щоб не допустити втручання у конфлікт інших країн чи угруповань.

Також США раніше підтвердили відправку до Ізраїлю двох систем "Залізний купол", які необхідні країні для захисту від ракетних ударів бойовиків ХАМАС.

9 грудня США наклали вето на резолюцію Радбезу ООН про гуманітарне припинення вогню в Секторі Газа, оскільки вважають, що це принесе лише користь палестинським бойовикам ХАМАС.