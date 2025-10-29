Разделен на две фазы: СМИ узнали детали мирного плана ЕС для Украины

Отмечается, что инициированный Финляндией план не является готовым мирным соглашением, о чем свидетельствует его предыдущее название "Элементы мира в Украине".

Он не обсуждался на высшем уровне ЕС и официально не был одобрен ни одной страной. Очевидно, это просто "черновик" мирного плана.

12 пунктов плана распределены вокруг двух фаз: первая - "прекращение огня", вторая - "переговоры".

Как подчеркивает "Радио Свобода", подход "сначала прекращение огня" - это то, на чем настаивает большинство европейских стран с тех пор, как администрация президента США Дональда Трампа начала переговоры с Кремлем.

Пункты мирного плана ЕС

В документе отмечается, что такое прекращение огня "начнется через 24 часа после того, как стороны примут этот план". При этом линия соприкосновения "будет заморожена в точке, где она находится в начале прекращения огня".

Намекая на то, что Соединенные Штаты играют ведущую роль в переговорах, также предлагается, что мониторинг прекращения огня начнется "немедленно под руководством США, используя спутники, беспилотники и другие технологические средства".

Также во время фазы прекращения огня планируется, что Украина и Россия договорятся о "пакте о ненападении", что означает, что хотя Москва прекратит атаки на Украину.

Киев также должен воздерживаться от попыток вернуть контролируемые РФ территории в украинских регионах, таких как Крым, Донбасс, Херсон и Запорожье, военным путем.

Запорожскую АЭС предлагают передать из-под контроля России неназванной третьей стороне и начать переговоры о том, чтобы позволить Украине снова взять под контроль станцию.

Согласно плану, также будут предусмотрены "меры по укреплению доверия", которые изложены как "выбранные символические санкции, отменяемые после того, как прекращение огня продлится согласованное количество дней".

Другая идея заключается в том, что Россию снова пригласят в международные организации. Хотя это прямо не указано, можно предположить, что речь идет о Совете Европы, из которого РФ исключили в 2022 году, и Международном олимпийском комитете.

Также предлагается, чтобы во время фазы прекращения огня был создан "Совет мира" под председательством Трампа для надзора за реализацией окончательного мирного плана - идею, которая, очевидно, позаимствована из недавно обнародованного мирного плана для Газы.

Гарантии безопасности для Украины, над которыми "коалиция решительных" работает уже несколько месяцев, являются восьмым пунктом плана, хотя никаких дополнительных деталей не предоставляется.

Девятый пункт является противоречивым, поскольку касается диалога на высоком уровне между Киевом и Москвой с целью "усиления взаимопонимания и уважения к разнообразию языков, культур и религий"

Десятый пункт предусматривает начало переговоров по управлению оккупированными территориями.

Одиннадцатый пункт касается восстановления Украины, в рамках которого будет создан фонд, для которого могут быть использованы замороженные российские активы.

Последний пункт предусматривает постепенную отмену санкций против РФ по мере реализации плана. Также Украина и Россия начнут процесс согласования компенсации за военные убытки с помощью замороженных активов на Западе, общая сумма которых составляет более 200 млрд евро, которые предлагается вернуть после достижения соглашения между Киевом и Москвой.

Также предлагается так называемый механизм быстрого восстановления, по которому все санкции и изоляционные меры против РФ автоматически вводятся в случае повторного нападения на Украину.