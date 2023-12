Разбомбленные дома и уничтоженная техника. Минобороны Британии показало видео из Авдеевки

Британское оборонное ведомство опубликовало видео из Авдеевки, и на кадрах запечатлены последствия российских обстрелов.

Также на 53-секундном ролике демонстрируется подбитая военная техника войск РФ. В частности, показан танк захватчиков, свалившийся с мостика через водоем и лежащий на боку в овраге.

В Минобороны Британии отмечают, что в результате штурмовых действий российских интервентов в кампании с попытками захватить Авдеевку потери оккупационного контингента увеличились почти в два раза.

"Это Авдеевка. В 2022 году Россия планировала захватить город и весь Донбасс всего за 10-14 дней. Вместо этого недавние нападения привели к увеличению потерь среди россиян на 90%", - подписаны кадры.

This is Avdiivka.



In 2022, Russia planned to seize the town, and the entire Donbas, in just 10-14 days.



Instead, recent assaults have resulted in a 90% increase in Russian casualties.



