Барабаш о ситуации возле Авдеевки: были серьезные действия, сейчас россиян в Степном нет

По всей линии фронта в районе Авдеевки продолжаются ожесточенные бои, однако особое внимание российские оккупанты уделяют Степному, что северо-западнее от города. Захватчики хотят захватить его, чтобы перерезать логистику ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша в эфире Радио Свобода .

"Понятно, почему они это делают, почему для них очень важна Степное. Хотят перерезать они логистику. Это ближайшее направление для того, чтобы перерезать нам единственную дорогу. Очень яростные бои продолжаются на Степном", - рассказал Барабаш.

Однако, по его словам, населенный пункт остается под контролем украинских войск.

"Буквально вчера-позавчера были столь очень серьезные стабилизационные действия с нашей стороны. Сейчас врага в Степном нет. Сейчас полностью Степное контролируется Вооруженными силами Украины", - отметил начальник МВА.

Также он рассказал, что российские войска продолжают штурмовать Авдеевский коксохимический завод, но на самое предприятие им ни разу не удалось зайти.

"Несмотря на погоду, почти круглосуточно враг пытается проводить свои штурмовые действия разным количеством групп, разным количеством состава этих групп в направлении Авдеевского коксохимзавода. Иногда действительно они доходят даже до забора завода. Но ведь... Также пишут они очень часто," мы зашли на коксохим", "нам осталось два дня, три дня - коксохим будет полностью наш". Это не соответствует действительности. Ни разу в коксохим они не заходили", - подчеркнул Барабаш.

Бои за Авдеевку

Российские оккупанты в начале октября активизировали бои в районе Авдеевки. Это наступление считается самым масштабным с 2014 года.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что оккупанты потеряли в боях за Авдеевку не менее 10 тысяч солдат. Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что российские потери в районе Авдеевки больше, чем в Бахмуте.

Украинские военные объясняли, что оккупанты не смогут захватить Авдеевку, если не "возьмут" территорию Авдеевского коксохимического.

Также 3 декабря воины 47-й отдельной механизированной бригады опровергли слухи о якобы продвижении оккупантов на территории Авдеевского коксохимического завода. Они подчеркнули, что завод контролируют ВСУ.

Согласно последнему отчету Института изучения войны (ISW), украинские войска атаковали российские позиции в полосе деревьев к югу от Степного, возле Авдеевки и восстановили утраченные позиции.