Розбомблені будинки і знищена техніка. Міноборони Британії показало відео з Авдіївки

В Авдіївці Донецької області через обстріли та удари російських окупантів багато житлових будинків повністю зруйновано, у дворах величезні вирви через ворожі бомбардування. Місто поступово перетворюється на руїни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Міністерства оборони Великої Британії.

Британське оборонне відомство опублікувало відео з Авдіївки, і на кадрах знято наслідки російських обстрілів.

Також на 53-секундному ролику демонструється підбита військова техніка військ РФ. Зокрема, показаний танк загарбників, що звалився з містка через водойму і який лежить на боці в яру.

У Міноборони Британії зазначають, що внаслідок штурмових дій російських інтервентів у кампанії зі спробами захопити Авдіївку втрати окупаційного контингенту збільшилися майже вдвічі.

"Це Авдіївка. У 2022 році Росія планувала захопити місто і весь Донбас лише за 10-14 днів. Натомість нещодавні напади призвели до збільшення втрат серед росіян на 90%", - підписано кадри.

Це є Avdiivka.



У 2022, Росія запланувала на місце міста, і на території Donbas, в 10-14 днів.



Назавжди, нове значення має в 90% зростання в Російських умовах.



#StandWithUkraine pic.twitter.com/XBUulr7JAx— Ministry of Defence (@DefenceHQ) December 7, 2023

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, війська РФ на початку жовтня суттєво активізували бої у районі Авдіївки. Цей наступ вважається наймасштабнішим з 2014 року.

Як раніше заявляв головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний, окупанти втратили в боях за Авдіївку щонайменше 10 тисяч солдатів. При цьому президент Володимир Зеленський зауважував, що російські втрати в районі Авдіївки більші, ніж у Бахмуті.

Українські військові пояснювали, що війська РФ не зможуть захопити Авдіївку, якщо не візьмуть територію Авдіївського коксохімічного заводу. Наприкінці листопада та на початку грудня російські пропагандисти стверджували, нібито мають успіх у районі коксохіму. Проте 3 грудня воїни 47-ї окремої механізованої бригади спростували чутки про нібито просування окупантів на території цього заводу. Захисники наголосили, що він під контролем ЗСУ.

Додамо, що зараз по всій лінії фронту в районі Авдіївки тривають запеклі бої, проте особливу увагу російські окупанти приділяють Степовому, що на північний захід від міста. Інтервенти хочуть захопити його, щоби перерізати логістику Сил оборони.

Як пояснив військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман у розмові з РБК-Україна, у росіян є дедлайн для захоплення Авдіївки. Крайній термін, запланований окупантами - середина грудня.