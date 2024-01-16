Разблокирование границы. В Польше призвали Украину выполнить договоренности с перевозчиками

В польском министерстве отметили, что речь идет о выполнении достигнутых сегодня договоренностей с участниками акций протеста, за которые отвечает украинская сторона

Сегодня, 16 января, в режиме видеоконференции глава Мининфраструктуры Польши вместе с заместителем обсуждал эту тему с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым.

"Министр обратился к украинской стороне с просьбой как можно быстрее выполнить все достигнутые на сегодняшний день договоренности, которые вошли в содержание соглашения и являются обязанностью Украины", - говорится в публикации.

Переговоры руководства Мининфраструктуры Украины и Польши 16 января (фото: скрин twitter.com/MI_GOV_PL)

Договор с перевозчиками

Во время разговора польская сторона предоставила украинским коллегам информацию о заключении соглашения с польскими перевозчиками, протестующими с 6 ноября 2023 года на польско-украинской границе.

Климчак проинформировал украинского коллегу о подписании соглашения с представителями польских перевозчиков, в результате которого они договорились приостановить протесты на подъездах к пунктам пропуска на границе до 1 марта 2024 года. Протест должен завершиться в эту среду в полдень, 17 января.

Как рассказали в Мининфраструктуры Польши, украинская сторона взяла на себя пилотный проект (в течение месяца) на пункте пропуска "Дорогуск-Ягодзин" относительно регистрации незагруженных грузовиков в электронной очереди в рамках отдельного потока и разделения 4 отдельных полос для пустого транспорта.

По данным Варшавы, в рамках этого проекта Киев также должен полностью исключить все пустые транспортные средства, которые возвращаются из Украины, из системы электронной очереди на автомобильном пункте пропуска "Мальховице-Нижанковице".

Также отмечается, что украинская сторона призовет не проводить проверку транспортных средств на пограничном переходе "Долгобычев-Угринув".

Е-очередь

Кроме того, Украина обязалась установить одинаковые правила работы электронной очереди для перевозчиков как из своей страны, так и из Польши по увеличению срока пребывания на украинской территории тяжеловесного транспорта, зарегистрированного за границей, с 20 до 60 дней, говорится в сообщении.

Также Киев приступит к работе, направленной на "исключение представителей польских перевозчиков и их компаний из санкционных списков и нежелательных лиц в Украине".

Ситуация с блокадой границы

Напомним, польские перевозчики с начала ноября прошлого года приступили к блокаде нескольких пунктов пропуска на границе с Украиной.

Ранее сегодня, 16 января, стало известно, что польские дальнобойщики достигли соглашения об "определенных условиях" с правительством и приостановят свой протест 17 января в 13:00 по киевскому времени.

Сегодня же польские перевозчики завершили блокирование границы возле пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск", а также перед пунктами пропуска "Краковец" и "Рава-Русская".