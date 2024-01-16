Розблокування кордону. У Польщі закликали Україну виконати домовленості з перевізниками

У польському міністерстві зазначили, що йдеться про виконання досягнутих на сьогодні домовленостей з учасниками акцій протесту, за які відповідає українська сторона.

Сьогодні, 16 січня, у режимі відеоконференції глава Мінінфраструктури Польщі разом з заступником обговорював цю тему з міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим.

"Міністр звернувся до української сторони з проханням якомога швидше виконати всі досягнуті на сьогодні домовленості, які увійшли до змісту угоди і є обов'язком України", - йдеться в публікації.

Переговори керівництва Мінінфраструктури України та Польщі 16 січня (фото: скрін twitter.com/MI_GOV_PL)

Договір з перевізниками

Під час розмови польська сторона надала українським колегам інформацію про укладення угоди з польськими перевізниками, які з 6 листопада 2023 року протестують на польсько-українському кордоні.

Клімчак поінформував українського колегу про підписання угоди з представниками польських перевізників, у результаті якої вони домовилися призупинити протести на під'їздах до пунктів пропуску на кордоні до 1 березня 2024 року. Протест має завершитися у цю середу опівдні, 17 січня.

Як розповіли в Мінінфраструктури Польщі, українська сторона взяла на себе пілотний проект (протягом місяця) на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодзин" щодо реєстрації незавантажених вантажівок в електронній черзі в рамках окремого потоку та розділення 4 окремих смуг для порожнього транспорту.

Да даними Варшави, у рамках цього проекту Київ також має повністю виключити всі порожні транспортні засоби, які повертаються з України, із системи електронної черги на автомобільному пункті пропуску "Мальховіце-Ніжанковіце".

Також зазначається, що українська сторона закличе не проводити перевірку транспортних засобів на прикордонному переході "Долгобичув-Угринув".

Е-черга

Крім того, Україна зобов'язалася встановити однакові правила роботи електронної черги для перевізників як зі своєї країни, так і з Польщі, по збільшенню терміну перебування на українській території великовагового транспорту, зареєстрованого за кордоном, з 20 до 60 днів, йдеться в повідомленні.

Також Київ розпочне роботу, спрямовану на "виключення представників польських перевізників та їхніх компаній із санкційних списків та небажаних осіб в Україні".

Ситуація з блокадою кордону

Нагадаємо, польські перевізники з початку листопада минулого року розпочали блокаду кількох пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Раніше сьогодні, 16 січня, стало відомо, що польські далекобійники досягли угоди про "певні умови" з урядом і призупинять свій протест 17 січня о 13:00 за київським часом.

Сьогодні ж польські перевізники завершили блокування кордону біля пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ", а також перед пунктами пропуску "Краківець" і "Рава-Руська".