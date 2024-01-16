Польские перевозчики разблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной
Польские перевозчики завершили блокировку границы возле пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" вечером вторника, 16 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Как заявили в ведомстве, польские коллеги сообщили, что перевозчики завершили акцию протеста на границе в 20.00 по местному времени.
"Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств по обоим направлениям осуществляется в обычном режиме", - сказано в сообщении.
Однако водителей все же просят учесть эту информацию при планировании международных перевозок.
Ранее сегодня перевозчики завершили блокировку границы перед пунктами пропуска "Краковец" и "Рава-Русская".
Ситуация на границе с Польшей
В ноябре прошлого года в Польше перевозчики объявили о начале забастовки, которая, по их словам, продлится до начала января 2024 года. Тогда в первые часы они практически заблокировали три КПП на границе с Украиной - "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребене", выпуская и впуская грузовой транспорт не более одной фуры в одну сторону в час. Позже, 23 ноября, перевозчики перекрыли и пункт пропуска "Медика – Шегини". Также были намерения распространить блокировку на пункт контроля "Нижанковичи - "Мальховице".
Одним из требований польских перевозчиков является получение доступа к украинской системе "Шлях". Как ранее объясняли в пресс-службе украинских пограничников, таким требованием они хотят привлечь украинских перевозчиков работать на польские транспортные компании по перевозке грузов.
16 января стало известно, что польские дальнобойщики достигли соглашения об "определенных условиях" с правительством и приостановят свой протест 17 января в 13:00 по киевскому времени.
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