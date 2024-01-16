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Польские перевозчики согласились прекратить блокаду границы с Украиной

Польша, Вторник 16 января 2024 12:51
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Польские перевозчики согласились прекратить блокаду границы с Украиной Фото: Блокада границы с Польшей прекратится 17 января (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Польские дальнобойщики, которые с начала ноября заблокировали некоторые пограничные переходы с Украиной, достигли соглашения об "определенных условиях" с правительством и приостановят свой протест 17 января в 13:00 по киевскому времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Польские водители требовали, чтобы ЕС восстановил систему, согласно которой украинским компаниям необходимы разрешения для работы в блоке, а также для европейских дальнобойщиков, въезжающих в Украину.

"Это не конец, но протест будет приостановлен, - сказал Томаш Борковски из Комитета по защите перевозчиков и транспортных работодателей. - Мы договорились об определенных условиях: мы дадим правительству время поработать, поскольку это новое правительство".

Министерство инфраструктуры Польши организовало на сегодня пресс-конференцию, в ходе которой должно быть подписано соглашение.

Блокада границы

Напомним, польские перевозчики с начала ноября приступили к блокаде нескольких пунктов пропуска на границе с Украиной.

По оценке НБУ, уменьшение объема внешней торговли из-за ограничения движения грузового транспорта через западные границы Украины за ноябрь и декабрь 2023 года может составить 1,5 млрд долларов. В ноябре сокращение составило 860 млн долларов, а в декабре - 620 млн долларов.

В Польше после парламентских выборов, которые прошли в октябре, сменилось правительство. Новый премьер-министр Дональд Туск заявил, что польская партия "Право и Справедливость" в предыдущем правительстве "пыталась играть на антиукраинских нотах" в последние месяцы избирательной кампании.

Туск заявил, что не позволит, чтобы в его правительстве кто-то строил свою позицию на антиукраинских настроениях.

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