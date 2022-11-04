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Ротация МАГАТЭ. На ЗАЭС прибыла новая группа экспертов, - Гросси

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Пятница 04 ноября 2022 01:20
Ротация МАГАТЭ. На ЗАЭС прибыла новая группа экспертов, - Гросси Фото: На ЗАЭС прибыла новая группа экспертов (twitter.com/iaeaorg)
Автор: Олег Васкив

Новая группа из четырех экспертов Международного агентства по атомной энергии прибыла 3 ноября на Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Специалисты заменили четырех колег, работавших на площадке в течение четырех недель. Новая команда станет третьей на ЗАЭС за последние два месяца.

"Благодаря поддержке всех заинтересованных сторон несколько часов назад, мы смогли успешно провести ротацию персонала на Запорожской атомной электростанции. Их присутствие означает, что мир знает, что происходит на этой большой атомной электростанции, расположенной посреди зоны боевых действий", - отметил Гросси.

Он поблагодарил коллег "за их решительность и смелость в выполнении важных мер безопасности и гарантий на ЗАЭС".

Напомним, ранее Гросси рассказывал, что в переговорах по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС есть прогресс. Однако в этот процесс вряд ли смогут привлечь миротворцев ООН.

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Запорожская АЭС МАГАТЭ Война России против Украины
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