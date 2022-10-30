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Глава МАГАТЭ заявил о прогрессе в переговорах по создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС

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Вена, Воскресенье 30 октября 2022 13:17
Глава МАГАТЭ заявил о прогрессе в переговорах по создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС Фото: гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (iaea org)
Автор: Наталья Юрченко

В переговорах по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС есть прогресс. Однако к этому процессу вряд ли смогут привлечь миротворцев ООН.

Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью издания Nova.

"Мы достигли прогресса, даже если переговоры продолжаются и окончательное решение еще не принято", - сказал Гросси.

При этом он считает, что Россия не согласится привлечь ООН к созданию безопасной зоны вокруг ЗАЭС.

"Для прямого вмешательства ООН необходим проход в Совет Безопасности, где Россия имеет право вето: в настоящее время я считаю, что это маловероятно", - объяснил он.

Гросси добавил, что переговоры и "пространство, которое есть у МАГАТЭ, действительно ценно".

Напомним, глава МАГАТЭ назвал ситуацию на Запорожской АЭС "хрупкой и опасной" из-за постоянных обстрелов и перебоев с внешним электроснабжением.

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Запорожская АЭС МАГАТЭ ООН Российская Федерация
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