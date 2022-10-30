Глава МАГАТЭ заявил о прогрессе в переговорах по создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС

В переговорах по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС есть прогресс. Однако к этому процессу вряд ли смогут привлечь миротворцев ООН.

Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью издания Nova .

"Мы достигли прогресса, даже если переговоры продолжаются и окончательное решение еще не принято", - сказал Гросси.

При этом он считает, что Россия не согласится привлечь ООН к созданию безопасной зоны вокруг ЗАЭС.

"Для прямого вмешательства ООН необходим проход в Совет Безопасности, где Россия имеет право вето: в настоящее время я считаю, что это маловероятно", - объяснил он.

Гросси добавил, что переговоры и "пространство, которое есть у МАГАТЭ, действительно ценно".