ua ru
Пт, 04 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ротація МАГАТЕ. На ЗАЕС прибула нова група експертів, - Гроссі

Новость на русском →
П'ятниця 04 листопада 2022 01:20
Ротація МАГАТЕ. На ЗАЕС прибула нова група експертів, - Гроссі Фото: На ЗАЕС прибула нова група експертів (twitter.com/iaeaorg)
Автор: Олег Васьків

Нова група з чотирьох експертів Міжнародного агентства з атомної енергії прибула 3 листопада на Запорізьку атомну електростанцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Фахівці замінили чотирьох колег, які працювали на майданчику протягом чотирьох тижнів. Нова команда стане третьою на ЗАЕС за останні два місяці.

"Завдяки підтримці всіх зацікавлених сторін кілька годин тому ми змогли успішно провести ротацію персоналу на Запорізькій атомній електростанції. Їхня присутність означає, що світ знає, що відбувається на цій великій атомній електростанції, розташованій посеред зони бойових дій", - зазначив Гроссі.

Він подякував колегам "за їхню рішучість і сміливість у виконанні важливих заходів безпеки та гарантій на ЗАЕС".

Нагадаємо, раніше Гроссі розповідав що у переговорах щодо створення зони безпеки довкола Запорізької АЕС є прогрес. Однак до цього процесу навряд чи зможуть залучити миротворців ООН.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕС МАГАТЭ Війна Росії проти України
NEWS
При відключенні світла зникає зв'язок та інтернет. Чому так відбувається і що робити
При відключенні світла зникає зв'язок та інтернет. Чому так відбувається і що робити
DAILY
Чорні сліди "руського міру". Що Росія залишила по собі після окупації на сході України
Віталій НосачФотокорреспондент Чорні сліди "руського міру". Що Росія залишила по собі після окупації на сході України