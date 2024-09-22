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В Ростовской области заявили о работе ПВО из-за дроновой атаки и пожаре

Фото: в Ростовской области произошел пожар из-за атаки БПЛА и работы ПВО (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Ростовской области (РФ) в ночь на 22 сентября работали силы и средства противовоздушной обороны из-за атаки дрона. В Миллеровском районе раздались взрывы и произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева и местные паблики.

Российский чиновник утверждает, что в Миллеровском районе был сбит беспилотник. Это произошло, по его словам, около двух часов ночи по местному времени.

"Из-за падения обломков в поле загорелась сухая растительность. К месту ландшафтного пожара выехали дежурно-спасательные подразделения", - рассказал ростовский губернатор.

Также он заявил, что предварительно "пострадавших и разрушений нет".

В сети были обнародованы кадры с пожаром в Ростовской области, а также сообщается, что очевидцы рассказали российским медиа о взрывах. Об этом пишет Telegram-канал "Новости Ростова".

А "Шахты RU" рассказало, что сильный взрыв был слышен "на Артеме, ХБК (Хлопчатобумажный комбинат в городе Шахты), в соседней Киреевке,", и в районе Ленты "что-то горит". Также в сети пишут, что пожар мог быть в районе Шахтинской электроподстанции.

Новость дополняется...

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Ростовская областьПожарАтака дронов