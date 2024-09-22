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У Ростовській області заявили про роботу ППО через дронову атаку та пожежу

Фото: у Ростовській області сталася пожежа через атаку БПЛА і роботу ППО (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Ростовській області (РФ) у ніч проти 22 вересня працювали сили та засоби протиповітряної оборони через атаку дрона. У Міллерівському районі пролунали вибухи і сталася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Ростовської області Василя Голубєва та місцеві пабліки.

Російський чиновник стверджує, що у Міллерівському районі був збитий безпілотник. Це сталося, за його словами, близько другої години ночі за місцевим часом.

"Через падіння уламків у полі спалахнула суха рослинність. До місця ландшафтної пожежі виїхали чергово-рятувальні підрозділи", - розповів ростовський губернатор.

Також він заявив, що попередньо "постраждалих та руйнувань немає".

У мережі були оприлюднені кадри із пожежею в Ростовській області, а також повідомляється, що очевидці розповіли російським медіа про вибухи. Про це пише Telegram-канал "Новости Ростова".

А "Шахты RU" розповіло, що сильний вибух було чути "на Артемі, ХБК (Бавовняний комбінат у місті Шахти), у сусідній Кіріївці", й у районі Лєнти "щось горить". Також в мережі пишуть, що пожежа могли бути в районі Шахтинської електропідстанції.

Атаки дронів і пожежі у Ростовській області

Нагадаємо, перед тим у цьому регіоні сталася масштабна пожежа внаслідок дронової атаки 18 серпня, коли безпілотники атакували нафтобазу в Пролетарську.

Джерела РБК-Україна повідомили, що атака проводилася в рамках операції ГУР Міноборони України. А ціллю стала нафтобаза "ФДКУ комбінат "Кавказ" - ця нафтобаза забезпечувала російських окупантів, які воюють проти України.

Додамо, що пожежа у Пролетарську тривала понад два тижні - її загасити вдалося лише 2 вересня.

Додамо, наприкінці серпня у РФ стверджували, що була атакована дронами також Глибокінська нафтобаза в Кам'янському районі Ростовської області.

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Ростовська областьПожежаАтака дронів