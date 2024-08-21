В Ростовской области заявили о ракетной атаке, в Новошахтинске вспыхнул сильный пожар

Как утверждает российский чиновник, около часа ночи на западе Ростовской области силами и средствами ПВО будто бы была сбита ракета.

"По предварительным данным, в результате падения обломков жертв и разрушений нет", - заявил губернатор.

Между тем, в ростовских Telegram-каналах были обнародованы видео о сильном пожаре в районе города Новошахтинск после "отражения" ракетной атаки в области.

В российских медиа пишут, что ракета якобы могла быть запущена для удара по нефтезаводу после недавней атаки на Пролетарск, в результате которого ранее вспыхнул мощный пожар на нефтебазе.

Также в сети рассказывают, что взрыв в Новошахтинске был достаточно сильным. А обломки якобы сбитой в результате работы ПВО ракеты упали недалеко от жилых домов, в результате чего произошло огненное ЧП "на полях" возле города.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что 18 августа в РФ жаловались на атаку беспилотников на нефтебазу в Пролетарске Ростовской области.

Как рассказали источники РБК-Украина, операцию организовало ГУР Минобороны Украины.

В сети писали, что во время тушения пожара пострадали десятки спасателей.

Также Telegram-каналы публиковали видео, на которых спасатели утверждали, что они отказываются тушить пожар из-за сильного пламени.

Добавим, 20 августа вечером стало известно, что в Пролетарской спасатели до сих пор не могут справиться с пожаром на нефтебазе, который горит уже третьи сутки. Кроме того, там взорвалась еще одна цистерна.