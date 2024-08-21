UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Ростовській області заявили про ракетну атаку, у Новошахтинську спалахнула сильна пожежа

Ілюстративне фото: у Новошахтинську в РФ спалахнула пожежа через повітряну атаку (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В районі міста Новошахтинськ Ростовській області (Російська Федерація) у ніч проти 21 серпня сталася потужна пожежа. В регіоні перед цим працювала ППО через начебто ракетну атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Ростовської області Василя Голубєва та місцеві медіа й пабліки.

Як стверджує російський чиновник, близько години ночі на заході Ростовської області силами та засобами ППО начебто була збита ракета.

"За попередніми даними, внаслідок падіння уламків жертв та руйнувань немає", - заявив губернатор.

Між тим в ростовських Telegram-каналах були оприлюднені відео про сильну пожежу в районі міста Новошахтинськ після "відбиття" ракетної атаки в області.

В російських медіа пишуть, що ракета начебто могла бути запущена для удару по нафтозаводу після нещодавньої атаки на Пролєтарськ, внаслідок якого раніше спалахнула потужна пожежа на нафтобазі. 

Також в мережі розповідають, що вибух у Новошахтинську був досить сильний. А уламки нібито збитої внаслідок роботи ППО ракети впали недалеко від житлових будинків, внаслідок чого сталася вогняна НС "в полях" біля міста.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що 18 серпня у РФ скаржилися на атаку безпілотників на нафтобазу у Пролетарську Ростовської області. 

Як розповіли джерела РБК-Україна, операцію організувало ГУР Міноборони України.

У мережі писали, що під час гасіння пожежі постраждали десятки рятувальників.

Також Telegram-канали публікували відео, на яких рятувальники стверджували, що вони відмовляються гасити пожежу через сильне полум'я.

Додамо, 20 серпня ввечері стало відомо, що у Пролетарську рятувальники досі не можуть впоратися з пожежею на нафтобазі, яка палає вже третю добу. Крім того, там вибухнула ще одна цистерна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПожежаРостовская областьРакетна атака