У Ростовській області заявили про ракетну атаку, у Новошахтинську спалахнула сильна пожежа

Як стверджує російський чиновник, близько години ночі на заході Ростовської області силами та засобами ППО начебто була збита ракета.

"За попередніми даними, внаслідок падіння уламків жертв та руйнувань немає", - заявив губернатор.

Між тим в ростовських Telegram-каналах були оприлюднені відео про сильну пожежу в районі міста Новошахтинськ після "відбиття" ракетної атаки в області.

В російських медіа пишуть, що ракета начебто могла бути запущена для удару по нафтозаводу після нещодавньої атаки на Пролєтарськ, внаслідок якого раніше спалахнула потужна пожежа на нафтобазі.

Також в мережі розповідають, що вибух у Новошахтинську був досить сильний. А уламки нібито збитої внаслідок роботи ППО ракети впали недалеко від житлових будинків, внаслідок чого сталася вогняна НС "в полях" біля міста.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що 18 серпня у РФ скаржилися на атаку безпілотників на нафтобазу у Пролетарську Ростовської області.

Як розповіли джерела РБК-Україна, операцію організувало ГУР Міноборони України.

У мережі писали, що під час гасіння пожежі постраждали десятки рятувальників.

Також Telegram-канали публікували відео, на яких рятувальники стверджували, що вони відмовляються гасити пожежу через сильне полум'я.

Додамо, 20 серпня ввечері стало відомо, що у Пролетарську рятувальники досі не можуть впоратися з пожежею на нафтобазі, яка палає вже третю добу. Крім того, там вибухнула ще одна цистерна.