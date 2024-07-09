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Украина устроила атаку на военный аэродром, НПЗ и электроподстанции РФ, - источник

Вторник 09 июля 2024 13:47
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Украина устроила атаку на военный аэродром, НПЗ и электроподстанции РФ, - источник Фото: горящая нефтебаза в Калаче-на-Дону в Волгоградской области (t.me/newsv1)
Автор: Юлия Акимова, Мария Кучерявец

Этой ночью в ряде областей РФ была взрывная ночь. Украинские дроны отработали по военному аэродрому, НПЗ и электроподстанции россиян.

Об этом РБК-Украина сообщил проинформированный источник.

Как рассказал источник, это была совместная операция СБУ и ГУР.

В частности, в результате атаки взрывы раздавались на военном аэродроме Ахтубинск в Астраханской области, на электроподстанции 500 в Ростовской области и на нефтебазе в Калаче-на-Дону в Волгоградской области.

Так, во время атаки беспилотников на военный аэродром российские Телеграм-каналы писали о так называемой работе ЗРК "Панцирь" и серии сильных взрывов. Впоследствии эту информацию удалили. Источник отмечает, что это свидетельствует об успешной атаке, ведь обычно российские власти зачищают инфопространство при поражении важных военных объектов.

"СБУ вместе с ГУР и другими Силами обороны продолжит обеспечивать жаркие летние ночи на российских военных объектах, работающих на войну против Украины. Враг поплатится за все свои бесчеловечные преступления", - добавляет собеседник.

Что известно о ночной атаке на РФ

Напомним, что этой ночью россияне жаловались на атаку беспилотников сразу в шести регионах. В Минобороны РФ утром отчитались, что, мол, в ночь на 9 июля силы ПВО "сбили" три дрона над Белгородской областью, семь - над Курской, два - над Воронежской, еще 21 - в Ростовской области и пять беспилотников над Астраханской.

Местные власти заявляли, что в Ростовской области в Родионово-Несвитайском районе вспыхнули трансформаторы на электроподстанции, а российские Телеграм-каналы добавили, что дроны атаковали цистерну с горючим и хлебозавод.

Кроме того, об атаке писал и глава Волгоградской области Андрей Бочаров. По его словам, во время падения обломков в регионе произошел пожар на подстанции в городе Фролово и на нефтебазе города Калач-на-Дону.

При этом аэропорты Астрахани и Волгограда временно закрывались на прием и отправку рейсов через атаку беспилотников.

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