Удар по нефтебазе в Ростовской области: в сети показали момент "прилета"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA в Telegram .

Затем на кадрах заметна яркая вспышка в результате удара по нефтебазе.

На видео можно заметить, как охранник неудачно пытается сбить беспилотник при помощи антидронового ружья.

Что предшествовало

Напомним, 13 июля ночью в Ростовской области жаловались на атаку дронов. Губернатор области Василий Голубев утверждал, что на нефтебазе в Цимлянском районе вспыхнул пожар.

В российских пропагандистских Telegram-каналах обвиняли в атаке Украину.

К слову украинские защитники уже неоднократно били по российским НПЗ и нефтебазам. Более детально о том, могут ли такие атаки "обескровить" Россию - в материале РБК-Украина.

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