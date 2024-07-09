Ростовскую область массированно атакуют беспилотники, загорелись электроподстанции
Ростовскую область в России массированно атакуют беспилотные летательные аппараты (БПЛА). На местах прилетов и падения обломков возникли пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева.
Он отметил, что атака дронами в области началась около 2:00. Силами ПВО уничтожено и подавлено средствами РЭБ несколько десятков целей в разных районах региона.
"В результате воздушной атаки в Родионова-Несветайском районе произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции. На место выехал пожарный расчет. В Ростове-на-Дону на месте падения остатков БПЛА произошло возгорание сухой растительности, пожар оперативно ликвидирован", - отметил Голубев.
Он добавил, что силы ПВО продолжают отражать атаку дронов.
Тем временем в местных пабликах обнародовали видео очевидца пожара на подстанции в Родионова-Несветайском районе.
Напомним, этой ночью также атакам беспилотников подверглись Белгород и Шебекинский городской округ. В части Шебекино исчезла электроэнергия.
7 июля под удар дронов попал склад боеприпасов в Воронежской области.
В ночь на 6 июля дроны атаковали нефтебазу возле станицы Павловская в Краснодарском крае. А в городе Ейск обломки БПЛА повредили башню сотовой связи.
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