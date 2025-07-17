В России дроны ударили по важному для производства ракет химзаводу (видео)

В России неизвестные дроны атаковали химзавод "Щекиноазот" в Тульской области. Предприятие производит вещества, которые используют в производстве ракет и дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra и руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram .

Как пишут в сети, дроны атаковали "Щекиназот" в ночь на 17 июля. Astra со ссылкой на источник в МЧС РФ пишет, что по заводу ударили как минимум четыре дрона, в результате чего начался пожар.



Сотрудники завода рассказали изданию, что из-за удара были повреждены одна из ректификационных колонн, а также паропровод высокого давления между хранилищем и ТЭЦ. Паропровод подает перегретый пар высокого давления от теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) к технологическим установкам.

При этом повреждена крыша печи на линии производства метанола.

После атаки завод, вероятно, остановил свою работу. Сотрудников эвакуировали.

Разъяснение Коваленко

Коваленко подтвердил, что на "Щекиназоте" в Тульской области "что-то взрывалось".

Он уточнил, что на предприятии производят аммиак, метанол и карбамид. Такие вещества являются основой для взрывчатки, ракетного топлива и синтетических материалов для ВПК.

"Без этого предприятия нарушается цикл производства ракет, дронов и взрывчатки для армии РФ", - рассказал руководитель ЦПД.