В России дроны ударили по важному для производства ракет химзаводу (видео)
В России неизвестные дроны атаковали химзавод "Щекиноазот" в Тульской области. Предприятие производит вещества, которые используют в производстве ракет и дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra и руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.
Как пишут в сети, дроны атаковали "Щекиназот" в ночь на 17 июля. Astra со ссылкой на источник в МЧС РФ пишет, что по заводу ударили как минимум четыре дрона, в результате чего начался пожар.
Сотрудники завода рассказали изданию, что из-за удара были повреждены одна из ректификационных колонн, а также паропровод высокого давления между хранилищем и ТЭЦ. Паропровод подает перегретый пар высокого давления от теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) к технологическим установкам.
При этом повреждена крыша печи на линии производства метанола.
После атаки завод, вероятно, остановил свою работу. Сотрудников эвакуировали.
Разъяснение Коваленко
Коваленко подтвердил, что на "Щекиназоте" в Тульской области "что-то взрывалось".
Он уточнил, что на предприятии производят аммиак, метанол и карбамид. Такие вещества являются основой для взрывчатки, ракетного топлива и синтетических материалов для ВПК.
"Без этого предприятия нарушается цикл производства ракет, дронов и взрывчатки для армии РФ", - рассказал руководитель ЦПД.
Кибератака на российского производителя дронов
Напомним, 15 июля источники РБК-Украина сообщили, что киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали российскую компанию "Гаскар Интеграция", которая является одним из крупнейших производителей дронов.
Собеседники издания уточняли, что такая кибератака фактически парализовала работу предприятия.
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