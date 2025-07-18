Под Москвой пожаловались на атаку дронов: прогремели взрывы
В Подмосковье вечером, 18 июля, прогремели взрывы во время комбинированной атаки на Украину. На удары дронов пожаловались в Дмитрове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики, мэра Москвы Андрея Собянина и руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко в Telegram.
"У нас громко, но под Москвой тоже взрывается хорошо", - сообщил Коваленко.
Тем временем, жители Дмитрова в Подмосковье сообщили о звуках взрывов.
Пишут, что "что-то взорвалось в поле". О звуках взрывов сообщают из разных районов Дмитровского городского округа.
Атака дронов на химзавод в РФ 17 июля
Накануне, 17 июля стало известно об ударе дронов по важному для производства ракет химзаводу. В частности, под удар попал химзавод "Щекиноазот" в Тульской области, где производят ракеты и дроны.
Как пишут в сети, дроны атаковали "Щекиназот". По заводу ударили как минимум четыре дрона, в результате чего начался пожар.
После атаки завод, вероятно, остановил свою работу. Сотрудников эвакуировали.
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