Под Москвой пожаловались на атаку дронов: прогремели взрывы

В Подмосковье вечером, 18 июля, прогремели взрывы во время комбинированной атаки на Украину. На удары дронов пожаловались в Дмитрове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики, мэра Москвы Андрея Собянина и руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко в Telegram .

"У нас громко, но под Москвой тоже взрывается хорошо", - сообщил Коваленко.

Тем временем, жители Дмитрова в Подмосковье сообщили о звуках взрывов.

Пишут, что "что-то взорвалось в поле". О звуках взрывов сообщают из разных районов Дмитровского городского округа.