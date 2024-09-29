В Краснодарском крае и Ростовской области РФ прогремели взрывы

В Ейске Краснодарского края взрывы прогремели недалеко от военного городка. Также взрывы слышали в Цимлянске, Волгодонске и Самарском Ростовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Astra пишет, что о взрывах возле военного городка сообщили жители Ейска. Издание напомнило, что там также находится аэродром ВМФ РФ, где базируется 859-й Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ РФ и 190-й учебный смешанный авиационный полк ВМФ.

Как сообщает канал, российские военные паблики пишут об атаке в направлении энергетических и военных объектов в Волгоградской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тульской и Саратовской областях, а также Кубани и Ставрополье. В атаке, по их данным, участвуют суммарно от 70 до 150 беспилотников.

Губернатор Краснодарского края заявил, что в селе Шабельское Щербиновского района якобы подавленный силами РЭБ беспилотник при падении врезался в дерево и взорвался — от взрывной волны у стоящего поблизости дома выбило окна и двери, осколками повредило автомобиль. Пострадавших в результате происшествия, по словам губернатора, нет.

Губернатор Ростовской области сообщил, что в Азовском районе силами ПВО якобы уничтожены 4 БПЛА.

Удары по военным складам