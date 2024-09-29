В Краснодарском крае и Ростовской области РФ прогремели взрывы
В Ейске Краснодарского края взрывы прогремели недалеко от военного городка. Также взрывы слышали в Цимлянске, Волгодонске и Самарском Ростовской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Astra пишет, что о взрывах возле военного городка сообщили жители Ейска. Издание напомнило, что там также находится аэродром ВМФ РФ, где базируется 859-й Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ РФ и 190-й учебный смешанный авиационный полк ВМФ.
Как сообщает канал, российские военные паблики пишут об атаке в направлении энергетических и военных объектов в Волгоградской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тульской и Саратовской областях, а также Кубани и Ставрополье. В атаке, по их данным, участвуют суммарно от 70 до 150 беспилотников.
Губернатор Краснодарского края заявил, что в селе Шабельское Щербиновского района якобы подавленный силами РЭБ беспилотник при падении врезался в дерево и взорвался — от взрывной волны у стоящего поблизости дома выбило окна и двери, осколками повредило автомобиль. Пострадавших в результате происшествия, по словам губернатора, нет.
Губернатор Ростовской области сообщил, что в Азовском районе силами ПВО якобы уничтожены 4 БПЛА.
Удары по военным складам
Напомним, в ночь на 21 сентября в Краснодарском крае и Тверской области были атакованы склады с оружием оккупантов.
Как сообщили источники РБК-Украина, атака на склад в Тверской области была спецоперацией украинских защитников, в которой приняли участие СБУ, ГУР и ССО. Подтверждено, что под удар попал состав ракетно-артиллерийского управления, где россияне хранили ракеты для оперативно-тактических комплексов "Искандер", баллистические ракеты KN23, ракеты для тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБ, С-300 и артиллерийские боеприпасы.
Удар по складу с ракетами в Торопце является важным достижением для Украины. Таких складов на территории РФ всего 13.
Эстонская разведка считает, что из-за удара по складу в Торопце Россия потеряла снарядов на 2-3 месяца.
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