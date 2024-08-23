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В Ростовской области, где шестой день горит нефтебаза, произошло еще одно ЧП

Иллюстративное фото: в Пролетарске новое ЧП после пожара на нефтебазе (cкриншот)
Автор: Иван Носальский

В городе Пролетарск Ростовской области, где уже шестой день горит нефтебаза, начался еще один пожар. Огонь охватил жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МЧС РФ в Telegram и российские Telegram-каналы.

В МЧС утверждают, что в Пролетарске горит "сухая растительность". Российские Telegram-каналы пишут о воспламенении камыша. 

 

"Огонь перешел на жилые строения", - уточняют в МЧС. 

На видео, которые публикуют в сети, можно заметить, что пожар - возле железной дороги. Местные жители публикуют кадры, где по ж/д везут цистерны, что может привести к новым взрывам. 

При этом россияне жалуются, что камыш якобы могли поджечь "диверсанты". 

Вероятнее всего, пожар на нефтебазе и "воспламенение сухой растительности" не связаны между собой. 

 

Что предшествовало

Напомним, 18 августа нефтебазу в Пролетарске атаковали неизвестные дроны.

В этот же день источники РБК-Украина рассказали, что атака на нефтебазу является операцией Главного управления разведки Минобороны Украины. Ее совершили при помощи дронов-камикадзе украинского производства.

После этого на нефтебазе начался пожар и взрывались цистерны с топливом. Российские спасатели не могут ничего сделать с огнем уже шестой день, часть из них пострадала.

Российские СМИ писали, что смог, который возник в результате пожара, зафиксировали возле Ростова. Расстояние между городами - около 150 километров.

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Российская ФедерацияНПЗПожарРостовская область