UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Ростовській області, де шостий день горить нафтобаза, сталася ще одна НП

Ілюстративне фото: у Пролетарську нова НП після пожежі на нафтобазі (cкриншот)
Автор: Іван Носальський

У місті Пролетарськ Ростовської області, де вже шостий день горить нафтобаза, почалася ще одна пожежа. Вогонь охопив житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МНС РФ у Telegram та російські Telegram-канали.

У МНС стверджують, що у Пролетарську горить "суха рослинність". Російські Telegram-канали пишуть про займання очерету.

"Вогонь перейшов на житлові будови", - уточнюють у МНС.

На відео, які публікують у мережі, можна помітити, що пожежа - біля залізниці. Місцеві жителі публікують кадри, де залізницею везуть цистерни, що може призвести до нових вибухів.

При цьому росіяни скаржаться, що очерет нібито могли підпалити диверсанти.

Найімовірніше, пожежа на нафтобазі та "займання сухої рослинності" не пов'язані між собою.

 

Що передувало

Нагадаємо, 18 серпня нафтобазу в Пролетарську атакували невідомі дрони.

Цього ж дня джерела РБК-Україна розповіли, що атака на нафтобазу є операцією Головного управління розвідки Міноборони України. Її влаштували за допомогою дронів-камікадзе українського виробництва.

Після цього на нафтобазі розпочалася пожежа та вибухали цистерни з паливом. Російські рятувальники не можуть нічого вдіяти з вогнем уже шостий день, частина з них постраждала.

Російські ЗМІ писали, що дим, який виник внаслідок пожежі, зафіксували біля Ростова. Відстань між містами - близько 150 кілометрів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяНПЗПожежаРостовская область